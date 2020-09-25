Разбил лицо в порыве гнева: как Бондарчук-старший снимал свои картины

Разбил лицо в порыве гнева: как Бондарчук-старший снимал свои картины
Сергей Бондарчук. Кадр из "Борис Годунов" (1986)
25 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Народного артиста СССР

Легендарный советский режиссер Сергей Бондарчук родился 25 сентября, ровно 100 лет назад. Для семьи и близких он остался в памяти довольно скромным человеком, несмотря на огромное количество наград в своем деле. Кинодеятель всегда сохранял самообладание в самых сложных ситуациях, несмотря на яркий темперамент.

По словам Народного артиста СССР Игоря Таланкина, когда вокруг царил рабочий хаос, режиссер наглухо закрывался. А во время съемок "Бориса Годунова" произошел следующий случай: каскадеры долго не могли изобразить нормальный трюк во время одной из сцен, в которой конница с поляками должна была перепрыгнуть через снежный вал. Тогда Бондарчук не выдержал: отшвырнул мегафон, разразился бранью, а затем, убегая, поскользнулся и упал, повредив себе лицо. Режиссер сел в машину и уехал домой.

Позже Таланкин привез ему оброненную шапку. Супруга Бондарчука, Ирина Скобцева, поведала, что он приехал в сильнейшем гневе. Во время чаепития Бондарчук зашел к ним на кухню и заявил, что сплетен на сегодня довольно. Каскадеры не виноваты: в содеянном повинен он сам, так как не дал им возможности для необходимой подготовки.

"Он был отходчив", – объяснил Таланкин.

Фотограф Сергей Иванов вспоминает, что Бондарчук со Скобцевой были в быту людьми невероятной скромности – в сравнении с другими советскими знаменитостями дом у них был обставлен без излишеств. Главным достоянием были книги, которые режиссер так ценил при жизни, передает "Собеседник".

Сергей Бондарчук умер в 1994 году в 74 летнем возрасте. Его дочь Алена скончалась 11 лет назад в 47-летнем возрасте из-за рака.

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук намерен переехать в новое жилье со своей молодой супругой Паулиной Андреевой. Апартаменты пары находятся в доме для творческой элиты московского МХАТа.

Егор МАЛКОВ

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