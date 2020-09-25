25 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Народного артиста СССР

Легендарный советский режиссер Сергей Бондарчук родился 25 сентября, ровно 100 лет назад. Для семьи и близких он остался в памяти довольно скромным человеком, несмотря на огромное количество наград в своем деле. Кинодеятель всегда сохранял самообладание в самых сложных ситуациях, несмотря на яркий темперамент.

По словам Народного артиста СССР Игоря Таланкина, когда вокруг царил рабочий хаос, режиссер наглухо закрывался. А во время съемок "Бориса Годунова" произошел следующий случай: каскадеры долго не могли изобразить нормальный трюк во время одной из сцен, в которой конница с поляками должна была перепрыгнуть через снежный вал. Тогда Бондарчук не выдержал: отшвырнул мегафон, разразился бранью, а затем, убегая, поскользнулся и упал, повредив себе лицо. Режиссер сел в машину и уехал домой.

Позже Таланкин привез ему оброненную шапку. Супруга Бондарчука, Ирина Скобцева, поведала, что он приехал в сильнейшем гневе. Во время чаепития Бондарчук зашел к ним на кухню и заявил, что сплетен на сегодня довольно. Каскадеры не виноваты: в содеянном повинен он сам, так как не дал им возможности для необходимой подготовки.

"Он был отходчив", – объяснил Таланкин.

Фотограф Сергей Иванов вспоминает, что Бондарчук со Скобцевой были в быту людьми невероятной скромности – в сравнении с другими советскими знаменитостями дом у них был обставлен без излишеств. Главным достоянием были книги, которые режиссер так ценил при жизни, передает "Собеседник".

Сергей Бондарчук умер в 1994 году в 74 летнем возрасте. Его дочь Алена скончалась 11 лет назад в 47-летнем возрасте из-за рака.

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук намерен переехать в новое жилье со своей молодой супругой Паулиной Андреевой. Апартаменты пары находятся в доме для творческой элиты московского МХАТа.