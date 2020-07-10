Бондарчук готовится к новоселью: в квартире за 80 миллионов рублей закончили ремонт

Бондарчук готовится к новоселью: в квартире за 80 миллионов рублей закончили ремонт
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Режиссер будет жить по соседству с Бабкиной и Сафроновым

Федор Бондарчук закончил ремонт в своей московской квартире и готовится к переезду с женой Паулиной Андреевой. Жилье режиссера, стоимостью 80 млн руб., находится в уникальном доме, построенном для актеров МХАТа. О предстоящем новоселье кинозвезд рассказали будущие соседи.

Квартиру в Брюсовом переулке Бондарчук купил еще два года назад и сразу же начал делать там ремонт. Однако супруги остались недовольны результатом, и работы пришлось возобновить, а переезд – отложить на год.

"Последние два года жили в бесконечном шуме",

– сообщила журналистам жительница дома. Но теперь, по ее словам, в подъезде уже несколько недель царит тишина. Соседи отметили, что ремонт закончится, и на этот раз режиссеру все понравилось:

"Говорят, что красота у него неописуемая".

Бондарчука в элитном доме местные жители видят часто, говорят, он сам руководил всеми работами. С соседями муж Андреевой всегда здоровается, хотя бесед все же не ведет.

Артисты после переезда будут часто видеться с другими звездами. По соседству живут Никас Сафронов, Андрис Лиепа и Надежда Бабкина. Борис Корчевников же часто ходит в соседний храм, рассказала жительница дома "Собеседнику".

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре прошлого года. Роскошная свадьба кинозвезд прошла в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге.

Карина СИРАЗОВА

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