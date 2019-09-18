Жена Бондарчука приоткрыла тайну свадебной церемонии

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Паулина Андреева, которая 17 сентября вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука, показала поклонникам первое свадебное фото со свадьбы. Торжества прошли в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге.
Подписывать снимок в Instagram звезда не стала.
"Это необыкновенно прекрасно!!!очень красиво", "потрясающий кадр, платье невероятной красоты, да и весь образ в целом", "Глаз не отвести! Счастья Вам!", "Неземная... Красота", -
написали комментаторы.
Не обошлось и без неизбежных сравнений со свадьбой Ксении Собчак:
"И без катафалка!!!?", "Платье принцессы! Богемное! красота в отличие от Собчак", "у Собчак тоже красивое платье", "Достойно и красиво))Не то что всякие гадкие катафалки", "па при чем тут Собчак", "С таким платьем, лицом и фигурой точно не в катафалке замуж выходить".
Кстати, на бракосочетании Андреевой и Бондарчука гостям не разрешили делать фото и селфи.
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