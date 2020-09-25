"Позорище": Разин взбесился из-за разоблачения Первого канала

"Позорище": Разин взбесился из-за разоблачения Первого канала
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер "Ласкового мая" подает в суд за клевету

Недавно стало известно о задержании "Секты Виссариона" в Красноярском крае, один из участников которой – Вадим Редькин – объявил себя бывшим барабанщиком "Ласкового мая". Сюжет Первого канала взбесил продюсера группы Андрея Разина. Музыкант пожаловался в суд.

Разин предположил, что задержанный просто выдавал себя за участника коллектива. На самом же деле никакого Редькина в "Ласковом мае" не было. Продюсер назвал поступок Первого канала непрофессиональным, ведь ему не позвонили, чтобы уточнить информацию.

"Если представители канала не принесут публичные извинения, будем требовать опровержения и компенсацию в соответствии с законом",

– заявил Разин в разговоре с "Собеседником". В "Инстаграм" он также добавил, что "разоблачение" позорит честь легендарной группы и обвинил Первый канал во лжи.

"Это – позорище!"

заключил он, потребовав, чтобы информация была опровергнула в эфире.

Напомним, что основателя "Секты Виссариона" и двух его соратников задержали 22 сентября. Правоохранители нашли доказательства того, что по их вине погиб ребенок, а не принятый в общество мужчина свел счеты с жизнью.

Карина СИРАЗОВА

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