Актриса несколько лет назад прибегла к помощи специалистов

78-летняя Вера Алентова, несмотря на почтенный возраст, продолжает радовать поклонников своим участием в спектаклях. Актриса играет в постановке "Ложные признания" в родном театре имени Пушкина. Недавно Вера Валентиновна появилась на встрече труппы и поразила всех своей внешностью. Однако специалист отметил, что она могла бы выглядеть лучше.

По словам пластического хирурга Александра Вдовина, Вера Алентова неправильно омолодилась. Эксперт красоты предположил, что ей сделали векторный лифтинг и подтяжку лица. К качеству операций у Вдовина вопросов нет, поскольку черты лица у актрисы сохранились, передает "Собеседник".

Дело в том, что для реального омоложения Вера Валентиновна должна была обратиться к косметологам. Их процедуры вместе с хирургическим вмешательством помогли бы добиться нужного эффекта. Но звезда кинокартины "Москва слезам не верит" отказалась от аппаратной медицины.

Вдовин отметил, что правильное омоложение – это прежде всего проработанная кожа без морщин. Также важен здоровый цвет лица.

"Качество кожи у нее явно страдает" – заключил пластический хирург.

Напомним, Вера Алентова сыграла много ярких ролей в кино. Она известна не только как Катерина Тихомирова из фильма "Москва слезам не верит", но и как Валендра из "Завтра была война", Зинаида Большова из "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", а также как исполнительница нескольких ролей в "Ширли-мырли".

Ранее появилась информация о том, что дочь Алентовой Юлия Меньшова откровенно рассказала об отношениях в семье.