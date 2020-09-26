Девочку обвинили в нечестной победе в отборочном туре

София Феськова, которая будет представлять Россию на международном детском конкурсе "Евровидение" угодила в скандал. 11-летнюю девочку буквально затравили в Сети после того, как стали известны результаты отборочного этапа. Родителей девочки обвиняют в накрутке голосов, однако мать Софии все отрицает – она заявляет, что это травля проигравшей стороны Рутгера Гарехта.

"Каким боком эта проплаченная девочка, которая путем накрутки вылезла, смогла в итоге поехать?", – пишут пользователи Сети.

Люди заявляют, что девочка должна была получить второе место без накрутки голосов. А теперь, скрываясь из-за нечестной победы, она закрывают все страницы девочки в социальных сетях.

В "Википедии" на странице "Детского Евровидения-2020" люди даже внесли собственные правки в строку, где написано о Софии. Название ее песни поменяли на "Позор Академии", а в другой графе спросили "Как дорого купить победу", пишет КП.

Мать девочки заявляет, что травлю организовали фанаты Гарехта. Еще накануне голосования им стали поступать сообщения с требованием сняться с конкурса.

"Если честно, я пока не знаю, что со всем этим делать, сейчас вот думаем над ответом. Но могу сказать точно – никаких накруток, никакой нечестной игры с нашей стороны не было", – уверяет она.

Отец Гарехта в ответ на претензии заявил, что к травле не имеет никакого отношения. Он отметил, что люди высказывают свое мнение и законом это не запрещено. Однако вопросы к системе голосования у него имеются. К примеру, он недоумевает, откуда появляются итоговые результаты, подсчитанные буквально за секунду.

Девочка старается держаться от травли в стороне. Сейчас она активно погружена в репетиции перед выступлением, а ее оппонент отреагировал на проигрыш с юмором.