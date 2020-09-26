Новый скандал: участницу "Детского Евровидения-2020" от России затравили в Сети

Новый скандал: участницу "Детского Евровидения-2020" от России затравили в Сети
Софья Феськова. Кадр: youtube.com
Девочку обвинили в нечестной победе в отборочном туре

София Феськова, которая будет представлять Россию на международном детском конкурсе "Евровидение" угодила в скандал. 11-летнюю девочку буквально затравили в Сети после того, как стали известны результаты отборочного этапа. Родителей девочки обвиняют в накрутке голосов, однако мать Софии все отрицает – она заявляет, что это травля проигравшей стороны Рутгера Гарехта. 

"Каким боком эта проплаченная девочка, которая путем накрутки вылезла, смогла в итоге поехать?", – пишут пользователи Сети. 

Люди заявляют, что девочка должна была получить второе место без накрутки голосов. А теперь, скрываясь из-за нечестной победы, она закрывают все страницы девочки в социальных сетях. 

В "Википедии" на странице "Детского Евровидения-2020" люди даже внесли собственные правки в строку, где написано о Софии. Название ее песни поменяли на "Позор Академии", а в другой графе спросили "Как дорого купить победу", пишет КП. 

Мать девочки заявляет, что травлю организовали фанаты Гарехта. Еще накануне голосования им стали поступать сообщения с требованием сняться с конкурса. 

"Если честно, я пока не знаю, что со всем этим делать, сейчас вот думаем над ответом. Но могу сказать точно – никаких накруток, никакой нечестной игры с нашей стороны не было", – уверяет она. 

Отец Гарехта в ответ на претензии заявил, что к травле не имеет никакого отношения. Он отметил, что люди высказывают свое мнение и законом это не запрещено. Однако вопросы к системе голосования у него имеются. К примеру, он недоумевает, откуда появляются итоговые результаты, подсчитанные буквально за секунду. 

Девочка старается держаться от травли в стороне. Сейчас она активно погружена в репетиции перед выступлением, а ее оппонент отреагировал на проигрыш с юмором. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В чем хранить деньги: названа самая безопасная валюта для сбережений

Инвесторы отказываются от евро и долларов, предпочитая более "тихую гавань"

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей