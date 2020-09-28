Актриса считает, что Россию настойчиво "заражают вирусом бескультурья"

Мария Шукшина решила написать открытое письмо, в котором обратилась к властям России. Артистка призналась, что ее очень волнует происходящее на российском телевидении, на эстраде, в кино и театре.

На своей странице в "Инстаграм" звезда отечественно кино опубликовала текст обращения. Заслуженная артистка РФ считает, что культура тонет в пошлости, цинизме и злобе, тем самым подавая плохой пример подрастающему поколению. По ее мнению, на федеральных каналах сейчас нет ничего духовного и патриотичного, а молодежь буквально "пичкают" отрицательным контентом.

Вспомнила звезда и о поправках в Конституцию РФ, где дети были признаны важнейшим достоянием страны.

"Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера, ладно, Бог с вами, сегодня, но не завтра! Завтра будет поздно!" – считает возмущенная Шукшина.

Мария Шукшина добавила, что в сложившейся ситуации есть всего два пути: развитие и деградация. "Кто не замечает, что происходит в стране, или подлец, или идиот", – подытожила актриса.



К слову, ранее артистка создавала петиции против программ "Пусть говорят", "Звезды сошлись", "Прямой эфир", уточняет "Собеседник.ру, однако их продвижение нельзя назвать успешным. Теперь артистка решила заручиться поддержкой своих поклонников.

Напомним, что ранее Мария Шукшина призналась, что развод ее матери с Бари Алибасовым сказался на всей их семье. Актриса поделилась переживаниями на фоне развода ее родительницы.



