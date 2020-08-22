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Одной из главных тем шоу-бизнеса сегодня стало известие о грядущем разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. На этом фоне Мария Шукшина написала проникновенный пост, в котором назвала происходящее вокруг нее "театром абсурда".
Звезда сериала "Ищейка" напрямую не указывала на то, что пост с размышлениями о творящемся в мире относится к разборкам в семье, однако трудно предположить, что проблемы матери не отразились на состоянии ее звездной наследницы.
"Обмельчали поступки, чувства, выросло только количество этажей и высота потолков", – делится своими переживаниями знаменитость.
Актриса заявила, что ей непонятны громкие заголовки в СМИ, посвященные различным событиям в мире. Шукшина резюмировала, что сейчас, как никогда, актуальна фраза мыслителя Омара Хайяма: "Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос".
Накануне "Утро.ру" делилось последними подробности о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной на фоне слухов о ее голодовке.
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