"Поступки обмельчали": Шукшина возмущена разводом матери

"Поступки обмельчали": Шукшина возмущена разводом матери
Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Громкий скандал с Алибасовым затронул все звездное семейство

Одной из главных тем шоу-бизнеса сегодня стало известие о грядущем разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. На этом фоне Мария Шукшина написала проникновенный пост, в котором назвала происходящее вокруг нее "театром абсурда".

Звезда сериала "Ищейка" напрямую не указывала на то, что пост с размышлениями о творящемся в мире относится к разборкам в семье, однако трудно предположить, что проблемы матери не отразились на состоянии ее звездной наследницы.

"Обмельчали поступки, чувства, выросло только количество этажей и высота потолков", – делится своими переживаниями знаменитость.

Актриса заявила, что ей непонятны громкие заголовки в СМИ, посвященные различным событиям в мире. Шукшина резюмировала, что сейчас, как никогда, актуальна фраза мыслителя Омара Хайяма: "Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос".

Накануне "Утро.ру" делилось последними подробности о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной на фоне слухов о ее голодовке.

Ольга ФЕДОРОВА

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