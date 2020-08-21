Стали известны подробности состояния Федосеевой-Шукшиной после скандала с мужем

Стали известны подробности состояния Федосеевой-Шукшиной после скандала с мужем
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Друг актрисы прокомментировал сообщения о ее голодовке

Лидия Федосеева-Шукшина находится в приподнятом настроении и продолжает радоваться жизни. Ее друг юрист Юлиан Соболев категорически опроверг слухи о голодовке, которые ранее появились в СМИ.

Он рассказал, что недавно разговаривал со звездой – у Лидии Николаевны все хорошо, хотя она, конечно, расстроена из-за заявления на расторжение брака, которое подал ее супруг Бари Алибасов.

"Ни о какой голодовке речи идти вообще не может! Просто немного испортился аппетит после всех этих сообщений о разводе", – поведал в интервью РИА ФАН друг знаменитости.

Больше всего актрису расстраивает то, как до нее дошла информация о крахе семьи. По словам Соболева, звезда кинематографа сильно переживала, что Алибасов не сказал о своем решении лично и даже не позвонил. О заявлении на расторжение брака Федосеева-Шукшина узнала из прессы. При этом актриса не намерена пытаться сохранить брак и даже не пойдет в суд.

По мнению юриста, слухи о голодовке появились из-за недопонимания. Дочь актрисы обмолвилась, что у звездной родительницы немного испортился аппетит, а СМИ решили преподнести это как объявление голодовки.

Ранее "Утро.ру" делилось переживаниями актрисы из-за предстоящего развода. Сначала Федосеева-Шукшина даже не могла поверить, что Алибасов сделал это по собственному желанию – ей казалось, что супругу кто-то пригрозил.

Ольга ФЕДОРОВА

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