Актриса тщетно пытается поговорить с мужем

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о реакции артистки на заявление о разводе, которое подготовил Бари Алибасов. Юлия Вербицкая сообщила, что звезда пребывает в шоке от поступка супруга. Она уверена, что в этой истории что-то нечисто, и ее законный муж находится в опасности.

Знаменитость настораживает тот факт, что иск о расторжении брака подписан не Алибасовым, а его адвокатом Сергеем Жориным.

"Лидия Николаевна в шоке! Чего боится Бари Алибасов?" – пытается понять защитница интересов Федосеевой-Шукшиной.

Юлия Вербицкая сообщила, что актриса переживает за судьбу супруга.

"Его попросту скрывают от нее", – заявила адвокат в интервью "Собеседнику".

Она добавила, что Бари даже не удосужился лично сообщить о решении развестись. Сторона Федосеевой-Шукшиной ждет объяснений и надеется, что Лидии удастся выйти на связь со своим мужем.

О грядущем разводе стало известно сегодня. Как отмечало "Утро.ру", возможно, причина кроется в разделе злополучной квартиры.

Отметим, свадьбу две звезды сыграли всего лишь два года назад, при этом супруги сразу предпочли жить раздельно.