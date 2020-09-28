Личные фото и видео выложила мама малышки

28 сентября внучке легендарной певицы Ларисы Долиной Саше исполнилось 9 лет. В честь этого знаменательного события в Сети были опубликованы кадры с времен, когда звездная наследница только училась ходить.

Архивными фото поделилась дочка Долиной Ангелина Миончинская. Женщина призналась, что и не заметила, как пролетели годы, и ее любимая малышка стала школьницей.

"Невероятно, но факт, 9! (…) Только вперед, моя звездочка путеводная", – напутствует наследницу Ангелина.

На своей странице она разместила несколько видеороликов. На одном из них Сашенька запечатлена в детской кроватке. Малышка пытается выбраться и на непонятном детском языке рассказывает маме о своих планах, при этом активно жестикулируя.

На другом видео девочка уже подросла. Она уверено стоит на ногах и даже управляет с дрелью. На еще одном ролике малышка позирует на детской машинке. Девочка активно пританцовывает под популярную англоязычную композицию. В тот день Сашу нарядили в сиреневую футболочку и косынку в цвет, а еще дали примерять солнцезащитные очки.

Многочисленные подписчики дочки Долиной были очень рад полюбоваться на то, как выглядела звездная внучка в раннем детстве.

"С днем рождения классную крошку!", "Взрослеет твоя Буся Лина! Умница, талантливая, красавица! Всех благ вам!", "Здоровья Саше и успехов во всем!", "Чудесная девочка!" – пишут растроганные пользователи Сети.

Напомним, родительница Сашеньки Ангелина появилась на свет в 1983 г. Тогда Лариса впервые стала мамой. Наследница была плодом любви знаменитой певицы и джазового музыканта Анатолия Миончинского.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как складывалась судьба Ларисы Долиной. 10 сентября звезде исполнилось 65 лет.