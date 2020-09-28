"Классная крошка": снимки внучки Долиной растрогали публику

"Классная крошка": снимки внучки Долиной растрогали публику
Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личные фото и видео выложила мама малышки

28 сентября внучке легендарной певицы Ларисы Долиной Саше исполнилось 9 лет. В честь этого знаменательного события в Сети были опубликованы кадры с времен, когда звездная наследница только училась ходить.

Архивными фото поделилась дочка Долиной Ангелина Миончинская. Женщина призналась, что и не заметила, как пролетели годы, и ее любимая малышка стала школьницей.

"Невероятно, но факт, 9! (…) Только вперед, моя звездочка путеводная", – напутствует наследницу Ангелина.

На своей странице она разместила несколько видеороликов. На одном из них Сашенька запечатлена в детской кроватке. Малышка пытается выбраться и на непонятном детском языке рассказывает маме о своих планах, при этом активно жестикулируя.

На другом видео девочка уже подросла. Она уверено стоит на ногах и даже управляет с дрелью. На еще одном ролике малышка позирует на детской машинке. Девочка активно пританцовывает под популярную англоязычную композицию. В тот день Сашу нарядили в сиреневую футболочку и косынку в цвет, а еще дали примерять солнцезащитные очки.


Многочисленные подписчики дочки Долиной были очень рад полюбоваться на то, как выглядела звездная внучка в раннем детстве.

"С днем рождения классную крошку!", "Взрослеет твоя Буся Лина! Умница, талантливая, красавица! Всех благ вам!", "Здоровья Саше и успехов во всем!", "Чудесная девочка!" – пишут растроганные пользователи Сети.

Напомним, родительница Сашеньки Ангелина появилась на свет в 1983 г. Тогда Лариса впервые стала мамой. Наследница была плодом любви знаменитой певицы и джазового музыканта Анатолия Миончинского.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как складывалась судьба Ларисы Долиной. 10 сентября звезде исполнилось 65 лет.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Горбачев призвал Путина повременить с Союзным государством

Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей