Александр Серов впервые стал дедушкой

Александр Серов впервые стал дедушкой
Александр Серов. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница артиста родила дочку

Сегодня, 28 сентября, Мишель Серова удивила своих подписчиков приятной новостью, –  девушка впервые стала мамой. Наследница эстрадного певца родила девочку.

На своей странице в "Инстаграм" девушка выложила снимок, на котором она стоит рядом с мужем Романом в белом льняном платье. На фотографии заметен округлившийся животик. Мишель скрывала свою беременность от поклонников, поэтому такая новость многих шокировала. 

"С Днем рождения, дочка Мия! Мы с папой тебя очень ждали! Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем!" – подписала публикацию Серова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

В комментариях под постом удивленные фолловеры принялись поздравлять супругов с радостным событием. "Поздравляю, моя милая! Здоровья Вам с доченькой!", "Ура, поздравляю! Честно я думаю я не одна даже не заметила?!", "Кажется кто-то наконец-то стал Дедушкой!", "Поздравляем! Здоровья и счастья малышке, пусть растет и радует всю семью", "Поздравляю от всей души! Александр Николаевич будет лучшим в мире дедушкой, в этом нет никаких сомнений!" – написали в комментариях. 

Ранее стало известно, что в Александра Серова стреляли на улице. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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