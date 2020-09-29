Заслуженная артистка чудом не разбилась в сломанном самолете

Заслуженная артистка чудом не разбилась в сломанном самолете
ZARA. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда уверена, что ее спас Ангел-хранитель

Певица Зара чуть не стала жертвой авиакатастрофы. Девушка рассказала, как прошел ее перелет из Москвы в Томск. Как оказалось, самолет, в котором она вместе с коллективом летела на гастроли, был неисправен, поэтому долго не мог приземлиться. 

На своей странице в "Инстаграм" заслуженная артистка детально описала заход на посадку. 

"Я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту", – вспоминает Зара. 

Певица даже успела написать своим родственникам о том, что она их сильно любит и все время думала о близких. Она призналась, что не могла перестать вспоминать своего дядю Алихана, которого не стало 40 дней назад. 

Полет завершился успешно, посадка была жесткой, но Зара счастлива, что все остались живы. О том, что самолет был сломан, девушка узнала позже от своей подруги Ирины Дубцовой, которая должна была лететь этим же рейсом. 

Зара уверена, что ей помог покойный дядя, который стал ее Ангелом-хранителем. "Дядя Алихан, ты меня сегодня уберег. Я тебя очень люблю. Спасибо", – написала эстрадная артистка. 

Ранее звезда "Кухни" вспомнила о страшной ситуации на съемках, из-за которой она чуть не разбилась во время полета на самолете. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Повторный карантин из-за коронавируса: эксперт озвучил последствия

Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей