Пользователи отметили, что девушка отлично выглядит

Сестра покойной Жанны Фриске решила порадовать своих поклонников откровенным фото. Наталья выложила фотографию в черном открытом купальнике с отдыха на Шри-Ланке.

Девушка облокотилась на выступ и выразительно смотрит в камеру. Она призналась, что очень хочет, чтобы границы поскорее открыли, чтобы вновь вернуться поближе к океану.

"Лечите душу ощущениями. Быстрее бы открыли границы, так хочется к океану", – подписала снимок Фриске.

Поклонники Натальи оценили ее фигуру, уточняет "МИР24". Особого внимания удостоились стройные ноги девушки и ее подтянутый живот. "Шикарная девушка", "Очень красивая фоточка", "Наталья, у меня мурашки от вашего взгляда. В хорошем смысле, разумеется", "Какая фигура", "Богиня", – написали подписчики.

Кто-то решил поддержать Фриске и предложил ей альтернативный отдых: баню с вениками. Девушка ответила, что обязательно попробует.

Однако нашлись те, кто обвинил Фриске в фотошопе. Один из пользователей назвал Наталью "пухляшом", но девушку это не обидело, она лишь отметила, что фото было сделано в том году, когда она весила 62 килограмма.

Напомним, что недавно сестра покойной певицы оказалась в центре скандала. Наталья выступила в платье певицы и нарвалась на критику.