"Надела платье умершей Жанны": Фриске ошарашила народ выступлением

"Надела платье умершей Жанны": Фриске ошарашила народ выступлением
Наталья Фриске. Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артистка попыталась скопировать сестру, уверены поклонники покойной звезды

Сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом звездном мероприятии. Пользователям соцсетей не понравилось пение артистки, они в резкой форме осудили девушку за него и отметили, что Фриске якобы была в платье своей погибшей родственницы, а это "плохой знак".

Наталья вместе со своими коллегами выступала для новобрачных в одном из московских ресторанов. Там артистка исполнила знаменитый трек своей сестры "Где-то лето" и еще несколько ее композиций. Также Фриске в инстаграм-историях поделилась  роликами с выступлений своих друзей. Видео также было опубликовано в аккаунте tv news. 

В комментариях под постом подписчики оставили множество нелестных сообщений. "Ей до сестры как до звезды на небе, ни голоса, ни внешности", "медведь на ухо наступил", "неудачная копия", "боже, она надела платье умершей Жанны. Господи, помилуй", – прокомментировали пользователи соцсети. Также они посчитали, что пытаться повторить судьбу знаменитой сестры – это плохой знак.

К слову, Наталья Фриске нередко исполняет песни знаменитой родственницы. В тот день на свадьбе артистка также презентовала и свою – под названием "Белая черемуха". Ее она исполняет вместе с Александром Поповым.

Напомним, в прошлом месяце, 15 июня, исполнилось пять лет, как не стало любимой многими Жанны Фриске. Певица долго боролась с онкологией, но не смогла победить недуг. Артистка умерла в возрасте 40 лет. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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