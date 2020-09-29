Стала известна судьба внучки Владимира Конкина

Стала известна судьба внучки Владимира Конкина
Владимир Конкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Родной брат погибшей Софии хочет удочерить 11-летнюю Алису

Сегодня, 29 сентября, состоялись похороны погибшей при странных обстоятельствах дочери Владимира Конкина. У Софии осталась 11-летняя дочка Алиса, которая до сих пор не может поверить в случившееся. Сейчас девочка живет со своим дядей Святославом. Дедушка Алисы рассказал, что старший сын удочерит ее. 

Сам актер не сможет забрать внучку к себе, потому что в следующем году ему исполнится 70 лет. 

"Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение", – рассказал артист в эфире шоу "Пусть говорят". 

Отец девочки не поддерживает общение с семьей погибшей Софии, а также не платил алименты. Владимир Алексеевич подчеркнул, что мужчина даже не связывался с родственниками его бывшей супруги после ее смерти.

Сейчас Конкин намерен доказать, что его дочь все-таки убили, а также заниматься воспитанием своей внучки. Актер пообещал помогать ей прийти в себя после трагедии. 

Ранее стало известно, как внучка актера отреагировала на новость о том, что ее мама погибла. Девочка до последнего надеялась, что сможет ее как-то оживить. Во время прощальной церемонии дочь покойной Софии не смогла сдержать слез, когда увидела безжизненное тело матери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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