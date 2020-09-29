Похороны наследницы артиста пройдут без ребенка

Семья Владимира Конкина тяжело переживает гибель младшей дочери Софии. У утонувшей в бассейне девушки остался 11-летний ребенок – Алиса до сих пор не может поверить, что ее мамы больше нет, и надеется на чудо. Как девочка отреагировала на новость о трагедии, рассказал друг актера Алексей Лобарев, президент Регионального фонда МВД.

"Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю",

– приводит друг Конкина слова внучки. Алиса сказала: она понимает, что мама умерла, но все же надеется, что ее как-то можно оживить. После этой сцены наступило молчание, вспомнил Лобарев трагический момент.

По его словам, дочь Софии сейчас живет у дяди, в школу временно не ходит. А вот на похороны девочку скорее всего не возьмут.

С кем останется 11-летняя Алиса после смерти матери, неизвестно: дочь София воспитывала одна. Как стало известно журналистам, бывший муж девушки даже не платил алименты.

Лобарев и Конкин дружат уже много лет. Президент Регионального фонда МВД опроверг слухи о том, что актер и дочь не были близки. Друг артиста из "Место встречи изменить нельзя" рассказал StarHit, что Конкин даже брал Софию на праздники Лобарева. А когда девушка сломала руку, беспокоился и обрывал ей телефон многочисленными звонками.

Сам Конкин не верит, что дочь погибла случайно. Версию о несчастном случае не подтвердило и вскрытие. Сейчас врачи проводят повторную экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Прощание с Софией состоится сегодня, 29 сентября. Дочь Конкина похоронят рядом с матерью на Пятницком кладбище.