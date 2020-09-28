Артист уже двое суток не ел и не пил.

Вся семья Владимира Конкина тяжело переживает утрату дочери актера Софии. Внучка артиста рассказывает, как себя чувствует ее дедушка.

Девушка сообщила, что два дня не могла найти в себе силы позвонить Конкинку, лишь на третий день ей удалось пообщаться с дедушкой. Во время шоу "Прямой эфир" Дарья призналась, что считает, что ее дедушка сейчас "очень плох" и находится под постоянным контролем врачей, потому что два дня он ничего не ел и не пил, а после у него начались "непонятные судороги".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" тяжело переживает утрату своей дочери Софии. В своем первом заявлении после смерти наследницы он признался, что считает, что его "дочь была убита". Артист призвал СК расследовать это происшествие.

"Если бы сейчас вокруг меня не было людей, которые меня поддерживают, я бы не знаю, что со мной было. Может, сердце не выдержало бы", – заявил Владимир Конкин, в программе "Пусть говорят".

Большего всего подозрений вызывают странные обстоятельства смерти. Девушка утонула в неглубоком бассейне, хотя умела плавать.

После того, как в сумке Софии нашли штопор, многие начали предполагать, что дочь актера была в состоянии алкогольного опьянения, однако экспертиза показала, что на момент смерти Конкина была трезвой.

После появились новые предположения. Версия об отравлении появилась, когда медики не смогли подтвердить версию о несчастном случае.

Завтра, 29 сентября, Софию захоронят на Пятницком кладбище. Ее тело будет покоиться рядом с матерью, которая умерла 10 лет назад от рака.