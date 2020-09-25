Дело обрастает новыми подробностями

Судмедэксперты провели экспертизу на наличие в крови девушки алкоголя. Ранее в фитнес-центре, где и утонула дочь актера, заявили, что в день трагедии София была пьяна. Якобы девушку рвало вином. Отмечается, что позже сотрудники заведения нашли в ее сумке пробку от бутылки и штопор.

Директор Владимира Конкина Елена Переслени опровергла эти слухи, ссылаясь на слова судмедэксперта. Представитель артиста отметила, что на данный момент она не располагает более подробной информацией. Женщина добавила, что сообщит все подробности тогда, когда получит на руки результаты проведенной экспертизы, передает "Пятый канал". Однако, по предварительным данным, алкоголя в крови девушки не обнаружили.



Также Елена рассказала о состоянии Владимира Алексеевича. По ее словам, Конкин до сих пор не может оправиться от шока. Актера всячески поддерживают родные и друзья, сообщает "СтарХит".

Напомним, новость о смерти Софии Конкиной появилась 24 сентября. 32-летней дочери актера из кинокартины "Место встречи изменить нельзя" поставили диагноз – утопление. Следы насильственной смерти не были обнаружены. Однако это вызвало массу вопросов, ведь, по словам знакомых, девушка была отличной пловчихой.

Сообщается, что из воды девушку достал тренер. Ее сразу же увезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи до последнего боролись за жизнь Софии, но все было тщетно. Она умерла от отказа почек. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.