Участники утверждают, что редакторы придумывают для гостей легенды за кулисами программы

Легендарная передача "Поле чудес", впервые вышедшая в 1990 году, до сих пор радует телезрителей. Однако выяснилось, что у отдельных участников шоу есть к программе претензии.

Один из гостей телеигры, Михаил Майер, сообщил, что все участники, приехавшие попытать счастья на новый автомобиль – "подставные" лица. А подарки ведущему телепередачи вручаются уже за кулисами редакторами.

Майер заявил, что его специально "нарядили цыганом" в красной рубахе – он собирался исполнить одну из песен Любови Успенской под гитарный аккомпанемент. А до начала эфира ему поручили сыграть уроженца Иркутска, выдав клюкву с грибами.

Кто-то утверждает, что подарки Якубовичу готовы вручить тем, кто явился на шоу без гостинца. А те, у кого уже есть что преподнести телеведущему, нагружаются в довесок дополнительными подарками. К примеру, житель Ярославля Иван Коптев заявляет, что лично привез ведущему картину с сухарями, а ему вручили для Якубовича тюремную робу, передает Readovka67.

Одна из москвичек пожаловалась на то, что редакторы передали ей для ведущего бутылку водки, придумав легенду: мол, скажите, что приехали из Череповца. Сотрудница сообщила ей, что для образа не хватает водки, поэтому купили спиртное и поручили отдать все гостинцы уже во время программы, пишет РИА ФАН.

Кстати, не так давно на капитал-шоу произошел курьезный случай: один из пенсионеров смог отгадать слово, написанное с ошибкой. Правильным ответом было "монпансье", а на экране вместо этого было указано "монпасье". В тройке лидеров мужчина отгадал слово, одержав победу в шоу.