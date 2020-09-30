Артистка обрела популярность благодаря одной из своих песен

В Америке скончалась австралийская певица Хелен Редди. Ей было 79 лет.

О смерти артистки сообщили ее дети в "Фейсбук".

"С глубокой печалью мы сообщаем о кончине нашей любимой матери Хелен Редди днем 29 сентября 2020 года в Лос-Анджелесе" – написали наследники звезды.

Долгие годы Хелен Редди боролась с серьезным эндокринным заболеванием – болезнью Аддисона. Также последние несколько лет вокалистка страдала от деменции.

Исполнительница стала популярной благодаря хиту "I Am Woman", который стал неофициальным гимном феминисток. В конце 1972 года композиция заняла лидирующую строчку в рейтинге Billboard.