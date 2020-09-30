Умерла известная певица

Артистка обрела популярность благодаря одной из своих песен

В Америке скончалась австралийская певица Хелен Редди. Ей было 79 лет.

О смерти артистки сообщили ее дети в "Фейсбук".

"С глубокой печалью мы сообщаем о кончине нашей любимой матери Хелен Редди днем 29 сентября 2020 года в Лос-Анджелесе" – написали наследники звезды.

Долгие годы Хелен Редди боролась с серьезным эндокринным заболеванием – болезнью Аддисона. Также последние несколько лет вокалистка страдала от деменции.

Исполнительница стала популярной благодаря хиту "I Am Woman", который стал неофициальным гимном феминисток. В конце 1972 года композиция заняла лидирующую строчку в рейтинге Billboard. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах

Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться

"Были иллюзии": Пушков указал на просчет Армении

Ереванские менеджеры призывали порвать с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей