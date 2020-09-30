Как сейчас выглядит Ротару: сын показал новое фото

Как сейчас выглядит Ротару: сын показал новое фото
София Ротару. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Евдокименко поздравил звездную маму с днем Ангела

Совсем недавно София Ротару отпраздновала свое 73-летие. День рождения "хуторянка" провела в кругу семьи. Фотографии в соцсетях певица публикует редко, поэтому как она выглядит сейчас, показал сын Руслан Евдокименко.

Наследник поздравил маму и дочь Софию с именинами, опубликовал снимок с семейного торжества. В кадре Ротару позирует со своей внучкой, которая приезжала из США в Киев, чтобы провести время со знаменитой бабушкой.

"Именины моих любимых Софии-старшей и Софии-младшей! Будьте здоровы и счастливы! Вы – лучшие!"

написал Евдокименко в "Инстаграм". К поздравлениям присоединились подписчики сына Ротару:

"Лучшие", "Красавицы. С праздником", "Пусть добрый Ангел их оберегает и никогда не покидает!", "Передавайте самым лучшим на свете Софиям наши поздравления!"

София Ротару с каждым годом выглядит намного моложе, считают ее поклонники. В чем секрет красоты артистки, неизвестно – кто-то полагает, что дело в наследственности, а кто-то рассуждает о помощи специалистов.

Недавно известный врач рассказал о процедурах, которые делала певица, а также оценил профессионализм коллег.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах

Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться

"Северный поток-2" обнажил циничное лицо Германии - СМИ

Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей