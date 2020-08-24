Звездный наследник отмечает 50-летие

София Ротару трогательно поздравила своего сына Руслана с полувековым юбилеем. Праздничный пост певица сопроводила совместным фото. По мнению некоторых фанатов, звезда эстрады в свои 73 года выглядит даже лучше наследника.

"Мой сын – самая лучшая песня моей жизни", – подписала новую публикацию исполнительница хита "Червона рута".

На свежем кадре София Ротару позирует с любимым сыном. Лица родственников сняты крупным планом, так что подписчикам не составило труда разглядеть, что звезда эстрады выглядит ничуть не старше своего наследника.

Они вдвоем сняты на фоне пейзажа, залитого ярким солнцем – оба надели солнцезащитные очки. Руслан облачился в желтую рубашку, а София Михайловна – в белую блузку с синей накидкой.

Подписчики обрадовались цветущему виду любимицы миллионов.

"Такой пример для меня", "Как возможно выглядеть в столь прекрасном возрасте… Как девочка", "Какая вы красавица!", "Это, наверное, не брат, а муж", "Прекрасно выглядите!", – отметили комментаторы.

Впрочем, не все разделяют восторги публики. На днях о внешности Софии Ротару весьма резко высказался голливудский стилист.