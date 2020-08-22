"Будто не успела помыть голову": голливудский стилист резко высказался о внешности Ротару

"Будто не успела помыть голову": голливудский стилист резко высказался о внешности Ротару
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личные качества певицы тоже разочаровали звездного эксперта

Стилист Джулии Робертс разгромил внешний вид Софии Ротару. В начале месяца певице исполнилось 73 года. На своей странице в соцсети она выложила несколько фотографий, по которым и прошелся Джордж Ровалс.

Стилист в свое время сотрудничал с голливудской звездой Джулией Робертс и примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Джордж не смог промолчать и обрушился с критикой на мастеров, которые, по его мнению, "уродуют" Софию.

"Платье ужасное, прическа еще хуже! Ротару с прилизанными волосами смотрится так, будто не успела помыть голову!", – негодует работник сферы красоты.

Ровалс посоветовал Ротару избавиться от утюжка для выпрямления волос и всегда делать объемные прически. С разглаженными волосами 73-летняя артистка похожа на "соломенную вдову", заявил критик.


А еще стилист рассказал о личном опыте встреч с Софией. По его словам, как только певица покидает сцену, тут же становится злой и раздражительной. Ротару перед зрителями и в гримерке – два разных человека, уверяет Джордж. По его мнению, вспыльчивость звезды связана с тем, что у нее давно не было мужчины, пишет "Собеседник".

Недавно "Утро.ру" рассказывало о самых громких скандалах вокруг Софии Ротару.

Ольга ФЕДОРОВА

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