"Хуторянка" отказалась женить своего сына на дочери Примадонны

Сегодня, 7 августа, исполняется 73 года одной из самых ярких звезд советской и российской эстрады Софии Ротару. Как складывалась карьера и личная жизнь народной любимицы – в материале "Утро.ру".

Как начиналась карьера Ротару

Петь "хуторянка" начала еще в школе, и первый успех к ней пришел уже в 1962 году: она победила в районном конкурсе, после которого ей удалось выступить на сцене Кремля. Окончив музыкальное училище, где артистка познакомилась со своим будущим мужем – Анатолием Евдокименко, – она начала давать концерты и за рубежом.

Уже в 1973 г. Ротару стала заслуженной артисткой Украины, а ее визитной карточкой была песня "Червона рута". Популярность Софии Михайловны стремительно росла, но она была не единственной звездой советской эстрады.

Конфликт с Пугачевой

Одной из главных соперниц "хуторянки" считается Алла Пугачева. По слухам, артистки недолюбливают друг друга еще с 1970-х, однако открыто о своем конфликте они никогда не заявляли.

В шоу-бизнесе говорят, что обе певицы претендовали на главную роль на советской сцене. При этом Ротару уже дали почетное звание еще в 1973 г., а популярность Пугачевой начала расти лишь спустя два года.

"Алла Борисовна боялась конкуренции и абсолютно точно понимала, что Ротару поет ничуть не хуже, чем она",

– цитирует НТВ слова Сергея Минаева.

По слухам, еще одной причиной вражды стал отказ Ротару на предложение Пугачевой. Якобы нынешняя жена Максима Галкина хотела выдать свою дочь Кристину за сына конкурентки Руслана. Однако, по другой версии, их сватали еще в совсем юном возрасте и лишь в кино. По задумке режиссера, Орбакайте и Евдокименко должны были играть главные роли в фильме "Чучело", но предложить это звездным мамам никто не решился.

Около десяти лет назад Пугачева и Ротару решили опровергнуть слухи о своей войне. Украинская певица появилась на юбилейном концерте Примадонны и даже спела с ней дуэтом. Во время выступления звезды обнимались и держались за руки, а после заявили, что всегда были в хороших отношениях.

Как живет Ротару сейчас

После скандальных выступлений в России народная артистка вернулась в Киев, где проводила время на карантине со своей семьей – занималась огородом и писала новые композиции.

С днем рождения "хуторянку" поздравили ее друзья и родные. Так, невестка Светлана Евдокименко показала редкое фото певицы без темных очков. В кадре также появилась и внучка Соня, которая решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой.

Ранее в Сети появился еще один редкий снимок Софии Ротару. Певицу сфотографировали с бокалом вина.