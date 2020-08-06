Фотограф случайно засветил снимок выпивающей Ротару

Фотограф случайно засветил снимок выпивающей Ротару
Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор публикации заранее приурочил ее к дню рождения "хуторянки"

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин нередко выкладывает архивные кадры с российскими звездами. В этот раз он опубликовал в "Инстаграм" снимок Софии Ротару, которую многие окрестили соперницей Примадонны.

Как отмечает источник, фото было сделано в 1996 году, во время кремлевского концерта "Песня года". "Хуторянка", вполне вероятно, держит в руках бокал с белым игристым и не замечает, что в ее сторону направлен фотообъектив.

Родин решил поздравить под публикацией украинскую звезду с днем рождения, однако внимательные поклонники поспешили фотографу напомнить, что Ротару празднует свое 73-летие только 7 августа. В скором времени публикация была удалена с его страницы, сообщает "Слово и Дело".

Не так давно сама певица выложила в "Инстаграм" фотографию, на которой предстала перед поклонниками без макияжа. Звезда решилась на необычный ракурс, вплотную поднеся камеру телефона к лицу. Подписчики отметили, что в свои годы артистка не теряет красоты.

"Утро.ру" писало ранее, что София Ротару понесла значительные убытки из-за COVID-19. Она не смогла открыть свою гостиницу в Крыму, несмотря на высокий турсезон.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Егор МАЛКОВ

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