СМИ: бизнес Ротару обанкротился

СМИ: бизнес Ротару обанкротился
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дорогостоящий отель не может открыться даже после коронавируса

Народная артистка СССР, украинская певица София Ротару терпит серьезные убытки из-за коронавирусной эпидемии, которая  поставила крест на заработке многих звезд шоубизнеса. Звезда так и не смогла открыть свой роскошный отель Villa Sofia, несмотря на высокий туристический сезон в Крыму.

Теперь въезд в отель певицы замотан проволокой, окна наглухо задернуты шторами, а двор пустует. Официальная информация гласит, что виной тому "реновация", однако вряд ли отель ждут прежние времена, сообщает Super.ru.

Как отмечает источник, последний раз Ротару вместе со своей семьей была здесь больше года назад. А до этого она вместе с невесткой, назначенной управляющей, и сыном посещала отель на протяжении десятилетия. В 2008 году Ротару купила этот особняк, который позже перестроила под гостиницу в 12 номеров.

Проблем добавляет и украинское гражданство семейства Ротару, пандемия и дороговизна гостиницы – одна ночь в номере обходилась в 20-45 тысяч рублей. Певица пыталась выйти из положения: она объявляла 50-процентные скидки, но ситуация не улучшалась. А сами туристы жаловались, что номера тянут на три звезды. Теперь судьба отеля и вовсе туманна.

Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявлял, что из-за пандемии певица не может восстановить былое состояние. Все несколько месяцев она провела в самоизоляции дома, общаясь только с ближайшими родственниками. По его словам, из-за безделья Ротару набрала лишний вес. Более того, она теряет деньги из-за закрытых границ.

Егор МАЛКОВ

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