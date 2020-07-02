Ротару осталась без российских денег и растолстела от безделья

Ротару осталась без российских денег и растолстела от безделья
София Ротару. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая "хуторянка" коротает время в огороде

София Ротару не может отправиться на гастроли из-за пандемии коронавируса. Отсутствие работы ударило по финансам звезды – ранее стало известно, что она потеряла баснословную сумму. Чем сейчас занимается певица, рассказал ее концертный директор Сергей Лавров.

Артистка самоизолировалась в своем доме под Киевом и общается только с ближайшими родственниками – сыном и внуками. Время Ротару коротает в огороде. По словам Лаврова, ей нравится самой выращивать овощи и ягоды. Помощников она туда не допускает. Конечно, на дачные работы энергии уходит гораздо меньше, чем на концерты, что сказалось на стройной фигуре звезды. Судя по рассказу концертного директора, она набрала вес из-за вынужденного безделья.

"Когда у нее нет концертов и съемок, она очень быстро набирает вес",

– заявил Лавров, цитирует "Собеседник". Однако есть у Ротару и другая особенность – лишние килограммы она так же быстро сбрасывает.

Ранее сын Ротару Руслан рассказал обеспокоенным поклонникам, куда исчезла его звездная мать. Как выяснилось, певицу действительно захватили дачные дела: из-за перерыва в работе она проводит много времени за окучиванием грядок.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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