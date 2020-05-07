Сын пропавшей Ротару открыл тайну ее исчезновения

После того как София Ротару приняла решение временно отказаться от выступлений в России, о ней известно немного. Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем артистки после страшной новости о смерти ее зятя. О том, что происходит с певицей сейчас, рассказал ее сын Руслан Евдокименко.

В комментариях в социальной сети мужчина ответил на пару вопросов под постом. Так, он заверил всех взволнованных, что с его звездной матерью все отлично и волноваться, действительно, не стоит.

По его словам, сейчас Ротару занята работой над новыми хитами. В ближайшем будущем может появиться альбом. Также стало известно, что много времени артистка тратит на своем участке – посвятила себя выращиванию овощей.

Кроме того, из ответов Руслана выяснилось, что он много времени проводит с матерью. При этом он не стал выполнять просьбу поклонников и не опубликовал фото певицы.

Ранее в Сети появились фото Ротару в коротком мини. Раритетное видео показал солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов.