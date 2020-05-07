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Ротару потянуло к земле

Ротару потянуло к земле
София Ротару. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сын пропавшей Ротару открыл тайну ее исчезновения

После того как София Ротару приняла решение временно отказаться от выступлений в России, о ней известно немного. Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем артистки после страшной новости о смерти ее зятя. О том, что происходит с певицей сейчас, рассказал ее сын Руслан Евдокименко. 

В комментариях в социальной сети мужчина ответил на пару вопросов под постом. Так, он заверил всех взволнованных, что с его звездной матерью все отлично и волноваться, действительно, не стоит. 

По его словам, сейчас Ротару занята работой над новыми хитами. В ближайшем будущем может появиться альбом. Также стало известно, что много времени артистка тратит на своем участке – посвятила себя выращиванию овощей.  

Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Кроме того, из ответов Руслана выяснилось, что он много времени проводит с матерью. При этом он не стал выполнять просьбу поклонников и не опубликовал фото певицы. 

Ранее в Сети появились фото Ротару в коротком мини. Раритетное видео показал солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов. 

Марина МОНРО

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