Рыжий из "Иванушек" показал Ротару без штанов

Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал раритет

В Сети появились кадры, на которых великая артистка советской эстрады София Ротару позирует в ультра-коротком мини или очень длинной футболке. Редкое видео опубликовал солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов.

В ролике показан процесс записи клипа на музыкальное поздравление с Первым мая. Там, старый состав некогда популярной поп-группы с погибшим Игорем Сориным , а также молодая София Ротару в ультра-коротком мини с накинутой кожаной курткой. Разобрать, что именно надела артистка из-за слишком плохого качества видео невозможно. Голову артистка украсила красной косынкой.

Поклонникам артиста его поздравление понравилось."Такие молоденькие, прикольные, хорошенькие; Вот это архивные кадры; Реально раритет; Какое воспоминание. А ещё ещё есть что то такое. Спасибо большое за видио, прямо машина времени. Раз и ты уже в 90 х. Очень любила это. Ваш клип!", – писали они.

Последние несколько лет, София Ротару редко приезжает в Россию, поэтому поклонники радуются каждой возможности увидеть свою любимицу. Недавно стало известно, что в семье артистки произошло горе – умер муж ее сестры Сергей Хлябич.