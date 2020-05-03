Рыжий из "Иванушек" показал Ротару без штанов
В Сети появились кадры, на которых великая артистка советской эстрады София Ротару позирует в ультра-коротком мини или очень длинной футболке. Редкое видео опубликовал солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов.
В ролике показан процесс записи клипа на музыкальное поздравление с Первым мая. Там, старый состав некогда популярной поп-группы с погибшим Игорем Сориным , а также молодая София Ротару в ультра-коротком мини с накинутой кожаной курткой. Разобрать, что именно надела артистка из-за слишком плохого качества видео невозможно. Голову артистка украсила красной косынкой.
Поклонникам артиста его поздравление понравилось."Такие молоденькие, прикольные, хорошенькие; Вот это архивные кадры; Реально раритет; Какое воспоминание. А ещё ещё есть что то такое. Спасибо большое за видио, прямо машина времени. Раз и ты уже в 90 х. Очень любила это. Ваш клип!", – писали они.
Последние несколько лет, София Ротару редко приезжает в Россию, поэтому поклонники радуются каждой возможности увидеть свою любимицу. Недавно стало известно, что в семье артистки произошло горе – умер муж ее сестры Сергей Хлябич.
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