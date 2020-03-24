Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В семье Ротару произошла трагедия

В семье Ротару произошла трагедия
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народная артистка рассказала о смерти близкого человека

Сегодня не стало одного из членов семьи Софии Ротару. Умер муж ее сестры Лидии Сергей Хлябич. Об этом украинская артистка рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Супруг старшей сестры Ротару скончался утром 24 марта. "Скорбим и соболезнуем", – написала народная артистка, опубликовав снимок Сергея в соцсетях.

Частью семьи Ротару Хлябич стал более 40 лет назад. У Лидии и Сергея родилась дочь, известная сейчас под псевдонимом Соня Кей. Девушка пошла по стопам своей знаменитой тети и строит музыкальную карьеру.

Сама София Ротару также перенесла смерть мужа - Анатолия Евдокименко не стало почти 20 лет назад, но певица хранит ему верность до сих пор. Супруги прожили вместе 34 года, и звезда тяжело переживала утрату близкого ей человека. Она едва справилась с затяжной депрессией и даже хотела закончить карьеру. С трагедией артистке помог справиться ее сын Руслан, который постоянно заставлял "хуторянку" работать.

Ранее известный композитор заявил, что супруг Ротару эксплуатировал ее, вынуждая давать по несколько концертов подряд. Из-за этого голос певицы, по мнению композитора, изменился.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей