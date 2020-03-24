Народная артистка рассказала о смерти близкого человека

Сегодня не стало одного из членов семьи Софии Ротару. Умер муж ее сестры Лидии Сергей Хлябич. Об этом украинская артистка рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Супруг старшей сестры Ротару скончался утром 24 марта. "Скорбим и соболезнуем", – написала народная артистка, опубликовав снимок Сергея в соцсетях.

Частью семьи Ротару Хлябич стал более 40 лет назад. У Лидии и Сергея родилась дочь, известная сейчас под псевдонимом Соня Кей. Девушка пошла по стопам своей знаменитой тети и строит музыкальную карьеру.

Сама София Ротару также перенесла смерть мужа - Анатолия Евдокименко не стало почти 20 лет назад, но певица хранит ему верность до сих пор. Супруги прожили вместе 34 года, и звезда тяжело переживала утрату близкого ей человека. Она едва справилась с затяжной депрессией и даже хотела закончить карьеру. С трагедией артистке помог справиться ее сын Руслан, который постоянно заставлял "хуторянку" работать.

Ранее известный композитор заявил, что супруг Ротару эксплуатировал ее, вынуждая давать по несколько концертов подряд. Из-за этого голос певицы, по мнению композитора, изменился.