Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ротару выдала правду о тяжелой болезни

Ротару выдала правду о тяжелой болезни
София Ротару . Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Народная артистка СССР с трудом пережила страшную трагедию

София Ротару появляется на публике редко – после выступления на закрытой вечеринке она не выходит на связь с поклонниками. Однако недавно стало известно, что "хуторянке" пришлось справляться с непростым периодом из-за обрушившейся на нее болезни. О трагедии в жизни народной артистки рассказала ее сестра Аурика Ротару.

По ее словам, певица боролась с затяжной депрессией после смерти ее супруга Анатолия Евдокименко. Ротару с трудом переживала утрату близкого человека и даже хотела закончить карьеру. Вытащил певицу из депрессии ее сын Руслан, поделилась подробностями семейной трагедии Аурика в интервью на ютуб-канале "ЖВЛ".

Несмотря на то что после смерти мужа прошло почти 20 лет, певица все еще скучает по нему, считает ее сестра. А недавно артистка опубликовала пост, в котором поздравила супруга с днем рождения, отметив, что он навсегда останется в ее сердце.

Сейчас о личной жизни знаменитой "хуторянки" ничего не известно, однако поклонники не раз восхищались ее преданностью мужу.

После возвращения Софии Ротару в Россию в Сети стали активно обсуждать внешность 72-летней певицы – многие пытаются разгадать секрет ее молодости. Недавно близкий человек прокомментировал слухи о специальной маске исполнительницы, которую она якобы надевает перед выходом в свет.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей