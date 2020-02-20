Народная артистка СССР с трудом пережила страшную трагедию

София Ротару появляется на публике редко – после выступления на закрытой вечеринке она не выходит на связь с поклонниками. Однако недавно стало известно, что "хуторянке" пришлось справляться с непростым периодом из-за обрушившейся на нее болезни. О трагедии в жизни народной артистки рассказала ее сестра Аурика Ротару.

По ее словам, певица боролась с затяжной депрессией после смерти ее супруга Анатолия Евдокименко. Ротару с трудом переживала утрату близкого человека и даже хотела закончить карьеру. Вытащил певицу из депрессии ее сын Руслан, поделилась подробностями семейной трагедии Аурика в интервью на ютуб-канале "ЖВЛ".

Несмотря на то что после смерти мужа прошло почти 20 лет, певица все еще скучает по нему, считает ее сестра. А недавно артистка опубликовала пост, в котором поздравила супруга с днем рождения, отметив, что он навсегда останется в ее сердце.

Сейчас о личной жизни знаменитой "хуторянки" ничего не известно, однако поклонники не раз восхищались ее преданностью мужу.

После возвращения Софии Ротару в Россию в Сети стали активно обсуждать внешность 72-летней певицы – многие пытаются разгадать секрет ее молодости. Недавно близкий человек прокомментировал слухи о специальной маске исполнительницы, которую она якобы надевает перед выходом в свет.