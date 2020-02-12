Украинская певица не выходит на связь с поклонниками

София Ротару уже почти месяц не выкладывает новые фотографии и видео в соцсетях. Знаменитая "хуторянка" пропала из Инстаграм сразу после 20 января – в день рождения ее умершего мужа Анатолия Евдокименко. Видимо, артистка тяжело переживает утрату, так как даже ограничила возможность комментировать снимок.

Пока поклонники ждут новых кадров от певицы, в интернете продолжают гадать, в чем секрет ее привлекательности. Как пишет "Пятый канал", в 72 года артистка выглядит на 45 лет.

Эксперты не раз указывали на следы пластических операций, которые перенесла артистка, а несколько месяцев назад и вовсе появилась информация о том, что она носит на лице силиконовую маску, за которой прячет все несовершенства.



Однако мнения восхищенных поклонников разделяют не все. После выступления на закрытой вечеринке у артистки нашли признаки болезни.

Пока сама София Ротару скрывается от публики, ее молодые родственницы активно выкладывают фото в соцсети. Внучка знаменитости позирует в супермини и красуется перед камерой без лифчика, а раздетая племянница снимается на улице.