"Изменилась": Ротару шокировала народ своим видом
София Ротару заметно изменилась за последние годы. К такому выводу пришли интернет-пользователи, увидев опубликованную в Инстаграм фотографию. Архивным снимком поделился украинский журналист Дмитрий Гордон.
На кадре, сделанном, вероятно, больше десяти лет назад, телеведущий и певица танцуют, держась за руки. На нем – белый костюм с красным галстуком, она же предстала в черном платье с прозрачными рукавами. Оба смеются, глядя куда-то в сторону.
Фото сразу вызвало интерес подписчиков Гордона. В Сети обсудили вид Ротару – внимание привлекла ее рука. "Норм бицуха", – написал кто-то. Кроме того, в комментариях отметили, что певица все-таки стала выглядеть по-другому: "Изменилась".
Остальные восхищались и снимком, и от внешностью знаменитостей. Некоторые позавидовали знакомству журналиста с артисткой. "Красавчики!", "Браво! Великолепно смотритесь!", "И несмотря на ее возраст, она и сейчас так же прекрасна, как и раньше", "Здорово", "Какая она красавица!" – комментировали в соцсети.
После возвращения Софии Ротару в Россию с концертами вид известной певицы не дает покоя народу. В Сети не раз отмечали, что 72-летняя "хуторянка" стала выглядеть еще лучше – заметно похудела и помолодела. Однако после недавней шокировавшей многих фотографии артистки без макияжа возникла теория, что она бывает на публике в специальной маске.
Ранее на звезду набросились после выступления на закрытой вечеринке.
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