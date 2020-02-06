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"Изменилась": Ротару шокировала народ своим видом

"Изменилась": Ротару шокировала народ своим видом
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка похвасталась спортивным телом

София Ротару заметно изменилась за последние годы. К такому выводу пришли интернет-пользователи, увидев опубликованную в Инстаграм фотографию. Архивным снимком поделился украинский журналист Дмитрий Гордон.

На кадре, сделанном, вероятно, больше десяти лет назад, телеведущий и певица танцуют, держась за руки. На нем – белый костюм с красным галстуком, она же предстала в черном платье с прозрачными рукавами. Оба смеются, глядя куда-то в сторону.

Фото сразу вызвало интерес подписчиков Гордона. В Сети обсудили вид Ротару – внимание привлекла ее рука. "Норм бицуха", – написал кто-то. Кроме того, в комментариях отметили, что певица все-таки стала выглядеть по-другому: "Изменилась".

Остальные восхищались и снимком, и от внешностью знаменитостей. Некоторые позавидовали знакомству журналиста с артисткой. "Красавчики!", "Браво! Великолепно смотритесь!", "И несмотря на ее возраст, она и сейчас так же прекрасна, как и раньше", "Здорово", "Какая она красавица!" – комментировали в соцсети.

После возвращения Софии Ротару в Россию с концертами вид известной певицы не дает покоя народу. В Сети не раз отмечали, что 72-летняя "хуторянка" стала выглядеть еще лучше – заметно похудела и помолодела. Однако после недавней шокировавшей многих фотографии артистки без макияжа возникла теория, что она бывает на публике в специальной маске.

Ранее на звезду набросились после выступления на закрытой вечеринке.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Карина СИРАЗОВА

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