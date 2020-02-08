София Евдокименко прогулялась в супермини

Девушка похвасталась фотосессией в Нью-Йорке. Кадры появились в ее Инстаграм. София Евдокименко позировала в мини-юбке, открывающей стройные ноги, и пиджаке, который обнажил зону декольте. Похоже, его она надела прямо на нижнее белье.

Эффектные кадры, снятые в модном районе Сохо, загипнотизировали пользователей. Некоторые признались, что не могут оторвать глаз от девушки, другие выразили уверенность, что знаменитая бабушка, София Ротару, наверняка гордится такой красавицей (орфография и пунктуация сохранены).

"красивый наряд" "Какая красавица,наверно твоя бабушка не нарадуется ,сокровища великолепной Софии Ротару,хочется скрыть от злых глаз" "Вы похожи на Дакоту Джонсонс" "Очаровательная красавица!" "Безупречный образ не могу оторвать глаз", - пишут они.

Ранее внучка Ротару показала постельное фото в пеньюаре.