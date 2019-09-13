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Завтрак в постель: внучка Ротару возбудила пеньюаром

Завтрак в постель: внучка Ротару возбудила пеньюаром
София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Девушка эротично презентовала свою новую работу

София Евдокименко опубликовала в Instagram кадр, на котором сидит в кровати в черном пеньюаре и завтракает. Необычное для внучки Софии Ротару фото не оставило равнодушными ее поклонников.

"Завтрак в постель – такой день", – подписала снимок девушка, которая добавила, что уже сейчас есть возможность оценить ее новый трек.

Фанаты тут же принялись слушать песню Евдокименко и пришли в полный восторг от творения. Однако не только композиция восхитила поклонников. Внешний вид девушки тоже им понравился – за несколько часов фото "лайкнули" несколько тысяч человек, видимо, лишившихся дара речи от такой красоты. 

Сейчас София находится в Нью-Йорке, куда перебралась, чтобы учиться в одном из самых престижных колледжей, выпускающих дизайнеров. Впрочем, похоже, родственница известной певицы не собирается разрывать связи с шоу-бизнесом. 

Полина ИВАНОВА
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