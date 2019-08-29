"Идеально": внучка Ротару похвасталась голыми бедрами

Нибиру
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София Евдокименко, которая поступила в престижный колледж США Parsons The New School For Design, выпускающий дизайнеров, уже вовсю осваивается в "Большом яблоке" перед началом учебы. Внучка Софии Ротару опубликовала в Instagram кадр из апартаментов, на котором засветила ягодицы.
"Собираемся медленно, но верно",
– подписала фото Евдокименко, которая позирует сидя на полу у кровати, глядя в зеркало.
На снимке девушка в мини-платье с этническим принтом прикрыла лицо телефоном, но оголила бедра. Подписчики внучки певицы пришли в восторг.
"Ты вдохновляешь", "Идеально", "Такая красивая, детка", – подписали фото фанаты Евдокименко.
О том, где будет учиться родственница артистки, рассказал ее отец Руслан Евдокименко.
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