Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Идеально": внучка Ротару похвасталась голыми бедрами

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Девушка показала и свою квартиру в Нью-Йорке

София Евдокименко, которая поступила в престижный колледж США Parsons The New School For Design, выпускающий дизайнеров, уже вовсю осваивается в "Большом яблоке" перед началом учебы. Внучка Софии Ротару опубликовала в Instagram кадр из апартаментов, на котором засветила ягодицы.

"Собираемся медленно, но верно",

– подписала фото Евдокименко, которая позирует сидя на полу у кровати, глядя в зеркало.

На снимке девушка в мини-платье с этническим принтом прикрыла лицо телефоном, но оголила бедра. Подписчики внучки певицы пришли в восторг.

"Ты вдохновляешь", "Идеально", "Такая красивая, детка", – подписали фото фанаты Евдокименко.

О том, где будет учиться родственница артистки, рассказал ее отец Руслан Евдокименко. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лукашенко нацелился на дружбу с США

Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы

Украинцы затаили дыхание: Крымский мост испытал рекордную нагрузку

Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей