"Идеально": внучка Ротару похвасталась голыми бедрами

Девушка показала и свою квартиру в Нью-Йорке

София Евдокименко, которая поступила в престижный колледж США Parsons The New School For Design, выпускающий дизайнеров, уже вовсю осваивается в "Большом яблоке" перед началом учебы. Внучка Софии Ротару опубликовала в Instagram кадр из апартаментов, на котором засветила ягодицы.

"Собираемся медленно, но верно",

– подписала фото Евдокименко, которая позирует сидя на полу у кровати, глядя в зеркало.

На снимке девушка в мини-платье с этническим принтом прикрыла лицо телефоном, но оголила бедра. Подписчики внучки певицы пришли в восторг.

"Ты вдохновляешь", "Идеально", "Такая красивая, детка", – подписали фото фанаты Евдокименко.

О том, где будет учиться родственница артистки, рассказал ее отец Руслан Евдокименко.