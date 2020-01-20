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Ротару объявилась после страшной трагедии

Ротару объявилась после страшной трагедии
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артистка призналась в любви известному мужчине

София Ротару объявилась в соцсетях после перерыва – до этого публикация звезды была посвящена крушению украинского "Боинга" в Иране. Новый пост в Инстаграм артистка посвятила покойному мужу Анатолию Евдокименко, о котором не забывала и раньше – сегодня музыканту могло бы исполниться 78 лет.

"Навсегда со мной", – написала Ротару под фотографией Евдокименко. Фанаты певицы восхитились силой чувств супругов и отметили, что публикация артистки невероятно трогательная:

"Любовь на века", "София, Вы молодец, верны навсегда!", "София Михайловна, спасибо Вам за крепкую дружную семью!", "Лебединая верность!", "Вы святая Женщина", "Вечная память! Талантище!".

Некоторые пользователи написали, что Евдокименко ушел из жизни слишком рано – он умер в 2002 г. в возрасте 60 лет. С Ротару музыкант прожил 34 года, и артистка хранит ему верность до сих.

Ранее поклонников напугало фото изменившейся Софии Ротару.

Фоторепортаж
Ротару сильно изменилась после болезни
София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/ София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
София Ротару. Станислав Красильников/ТАСС София Ротару. Вячеслав Прокофьев/ТАСС София Ротару. Фото: ITAR-TASS
Карина СИРАЗОВА

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