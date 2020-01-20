Артистка призналась в любви известному мужчине

София Ротару объявилась в соцсетях после перерыва – до этого публикация звезды была посвящена крушению украинского "Боинга" в Иране. Новый пост в Инстаграм артистка посвятила покойному мужу Анатолию Евдокименко, о котором не забывала и раньше – сегодня музыканту могло бы исполниться 78 лет.

"Навсегда со мной", – написала Ротару под фотографией Евдокименко. Фанаты певицы восхитились силой чувств супругов и отметили, что публикация артистки невероятно трогательная:

"Любовь на века", "София, Вы молодец, верны навсегда!", "София Михайловна, спасибо Вам за крепкую дружную семью!", "Лебединая верность!", "Вы святая Женщина", "Вечная память! Талантище!".

Некоторые пользователи написали, что Евдокименко ушел из жизни слишком рано – он умер в 2002 г. в возрасте 60 лет. С Ротару музыкант прожил 34 года, и артистка хранит ему верность до сих.

Ранее поклонников напугало фото изменившейся Софии Ротару.