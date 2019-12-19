"Хуторянка" уже получила предложение руки и сердца

У Софии Ротару в нашей стране нашелся преданный влюбленный. Один из россиян, давно неравнодушный к чарам артистки, во второй раз позвал ее замуж. Мало того, ради нее он даже может бросить жену. Об этом сообщил концертный директор певицы.

По словам Сергея Лаврова, когда публика с жаром обсуждала новость об участии украинской звезды в "Песне года", а сама она отказывалась выступать, ему позвонил Бари Алибасов и заявил:

"Скажи Софии Михайловне, что я когда-то ей делал предложение руки и сердца, в любви клялся. Так мое предложение еще в силе!".

Если артистка согласна, добавил продюсер "На-На", он готов на решительный шаг. Алибасов разведется с Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой, по его же словам, часто предается плотским утехам, и женится на Софии Ротару, отметил Лавров в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда".

Концертный директор поумерил пыл горячего Бари Каримовича. "Страна еще не отошла от "Крота", давайте не будем ее шокировать", – попросил он.

Ранее после выступления Софии Ротару на фестивале "Песня года – 2019" разразился громкий скандал и "хуторянку" разнесли в Сети. А Бари Алибасова, который назвал свой диагноз, хотят разлучить с женой.