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У Ротару объявился любовник в России

У Ротару объявился жених в России
Софию Ротару. Фото: www.globallookpress.com
"Хуторянка" уже получила предложение руки и сердца

У Софии Ротару в нашей стране нашелся преданный влюбленный. Один из россиян, давно неравнодушный к чарам артистки, во второй раз позвал ее замуж. Мало того, ради нее он даже может бросить жену. Об этом сообщил концертный директор певицы.

По словам Сергея Лаврова, когда публика с жаром обсуждала новость об участии украинской звезды в "Песне года", а сама она отказывалась выступать, ему позвонил Бари Алибасов и заявил:

"Скажи Софии Михайловне, что я когда-то ей делал предложение руки и сердца, в любви клялся. Так мое предложение еще в силе!".

Если артистка согласна, добавил продюсер "На-На", он готов на решительный шаг. Алибасов разведется с Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой, по его же словам, часто предается плотским утехам, и женится на Софии Ротару, отметил Лавров в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда". 

Концертный директор поумерил пыл горячего Бари Каримовича. "Страна еще не отошла от "Крота", давайте не будем ее шокировать", – попросил он.

Ранее после выступления Софии Ротару на фестивале "Песня года – 2019" разразился громкий скандал и "хуторянку" разнесли в Сети. А Бари Алибасова, который назвал свой диагноз, хотят разлучить с женой.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА

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