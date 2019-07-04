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"Пошел оправдываться": Алибасов раскрыл свой настоящий диагноз

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер "На-На" объяснил ситуацию с выдуманным отравлением

Алибасов, которого злопыхатели обвиняли в желании обогатиться на своем отравлении, опубликовал справку с подтверждением диагноза. В документе говорится, что Бари Каримович получил химический ожог пищевода третьей – четвертой степени. Однако не все поверили заявлению артиста. Недовольные посчитали, что он пытается обелиться – выпутаться из скандала с отравлением, которым сам же и раздул. 

Продюсер выложил выписку из больницы с диагнозом для того, чтобы "урезонить некоторых активно комментирующих в СМИ врачей-экспертов и разные ток-шоу", ведь они "в лучшем случае" видели его по телевизору, но при этом строят "свои фантастические версии" относительно его диагноза и самочувствия, точнее говоря – занимаются самопиаром и погоней за рейтингами. А также поблагодарил всех, кто его "поддерживает и не воспринимает всерьез ложь и провокацию".

Фанаты успокоили и поддержали кумира (орфография и пунктуация комментаторов везде сохранены):

"Выздоравливайте,Бари Каримович! Вы сильный,Вы справитесь", "Главное здоровье! А разговоры??? Разговоры стихнут скоро..,а жизнь продолжается", "Ой! Выздоравливайте! А высказывания всех злопыхателей, не берите в голову, берите в р... Руки", "Бари, держитесь!!! А все эти люди-пиарщики, кто им поверит??? Выздоравливайте и до новых встреч на концертах НА-НА...", "любим вас и преклоняемся перед вашим талантом.много завистников.не обращайте на них внимание".

Только не все поверили артисту. Были и другие мнения.

"Пошёл теперь оправдываться Да ладно всё и так знают", "А как поживают миллионы, заработанные на хайпе, по словам вашего сына, или это тоже бред?", "Зачем справки? К чему оправдания запоздалые? Живите как хотите , себя не обманешь.шутить на тему здоровья опасно", "За спиной не кто не стоял , чтоб подтвердить эти все показания, а бумага всё вытерпит 😂😂😂 одно можно сказать, неплохо заработал на этом хайп",

– отметили такие. Кто-то еще и съехидничал: "ЛТП".

Ранее стало известно, что Алибасов подает в суд на "клеветников". До этого продюсер пришел на телевидение, чтобы рассказать всю правду о своем отравлении и в меельчайших подробностях описал свое состояние после глотка химического средства.

Полина ДОРОЖКИНА
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