"Пришлось вызывать скорую": как Алибасова лечат дома

Всплыли скандальные детали поведения родных артиста

Бари Алибасову дают не все лекарства, выписанные вврачами. Не выполняются и другие назначения, заявила его врач-диетолог.

"Сегодня мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол", – рассказала Марият Мухина РИА "Новости".

Мало того, когда она сама приехала сделать укол, ее к продюсеру не пустили, добавила медик. И сообщила:

"Пришлось вызывать скорую, чтобы укол был сделан, она уже вызвала полицию".

В таком состоянии при серьезной травме Бари Каримовича не нужно было забирать из НИИ Склифосовского, поделилась мнением диетолог. По ее словам, родные подвергают Алибасова неоправданному риску, который еще неизвестно какими неприятностями обернется.

"Лечение требует три недели, и сейчас оно идет не так, как прогнозировали врачи, так как не выполняются все предписания. Его нынешнее поведение - это следствие прерванного лечения",

– отметила взволнованная ситуацией Мухина.



Ранее пиар-директор заслуженного артиста назвал Марият, которая, по его словам, "выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского", виновницей конфликта. Она говорила, что продюсера насильно удерживают в квартире, а тот вызвал полицию, но, когда приехал наряд, сказал, что его никто не удерживает, и попросил "не тревожить жителей подъезда", уточнил Вадим Горжанкин.

Диетолог опровергла обвинения в свой адрес. "Я ни за какого врача института Склифосовского себя не выдавала. Я врач-диетолог, знаю Бари уже десять лет, он худел в нашей клинике, мы дружим", – пояснила она.

После выписки из больницы продюсер ведет себя неадекватно. Это отмечают многие, кто с ним общался. Его изможденный вид и бессвязная речь поразили зрителей "Прямого эфира". При этом одни считают, что Алибасов выдумал историю с отравлением. Другие называют состояние заслуженного артиста достаточно серьезным и уверены: если ему не начнут давать препараты в нужных количествах, то все может закончиться очень печально.