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"Сын заставил работать":Ротару вернулась на сцену после трагедии

"Сын заставил работать": Ротару вернулась на сцену после трагедии
София Ротару. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Близкий человек артистки рассказал, что она хотела закончить карьеру

София Ротару на публике появляется редко, а интервью сейчас не дает. Узнать хоть что-то о жизни знаменитости удалось благодаря ее сестре. Аурика Ротару рассказала, почему певица вернулась на сцену после смерти мужа.

Анатолий Евдокименко умер в 2002 г. из-за болезни. "Хуторянка", как вспоминает ее родственница, очень тяжело переживала произошедшее: страдала, плакала и думала завершить карьеру. Вернуться на сцену после трагедии помог наследник знаменитости.

"Сын заставил ее работать. Не сидеть дома, плакать и страдать, а начинать что-то делать. Писать новую песню, куда-то поехать выступить. И вот она постепенно вошла в этот курс", – рассказала сестра артистки в интервью "ЖВЛ".

После смерти супруга личная жизнь Софии Ротару остается в секрете. Однако некоторые СМИ сообщали, что певица вышла замуж второй раз за музыканта, который на 30 лет моложе ее. Сама звезда подобные домыслы не подтвердила. 

Дарья ПЕТРОВА

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