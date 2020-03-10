Знакомый украинской артистки рассказал о ее отношениях в семье

Композитор Евгений Дога считает, что именно муж сгубил Софию Ротару. Анатолий Евдокименко руководил ансамблем, где она пела, и просто "эксплуатировал" ее. Супруг ставил артистке по четыре концерта в день, после чего София Михайловна даже не могла есть.

Руководила мужем артистки жажда денег, так считает Дога. Из-за интенсивной работы голос Ротару начал меняться, а рекомендации композитора она не слушала, хотела заработать побольше для супруга.

"И все оправдания: "Вот мы хотим машину купить, дом, дачу…". Жажда денег Толика сгубила великолепную певицу" – рассказала Дога журналистам.

По его словам, София Михайловна уже давно не может петь сама, так как не берегла свой голос. Отвечая на вопрос, как же тогда Ротару выступает все эти годы, композитор раскрывает секрет – у артистки есть своя студия в Киеве, где с помощью современной техники ей делают песни. После на концертах и телевидении просто включают фонограмму: "обман страшнейший", – добавляет Евгений Дога в разговоре с РИА ФАН.

Интересует поклонников украинской знаменитости не только ее вокальные данные, но и ее внешность. Выглядит София Ротару моложе 72 лет, что вызывает вопросы. Пластические хирурги рассказывают об операциях, которые, возможно сделала артистка. Также журналисты обнародовали информацию о силиконовой маске, которую, по слухам, носит звезда. Именно из-за нее кожа Ротару выглядит гладкой и ровной.