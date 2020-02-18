Родственница украинской знаменитости позировала в необычном белье

Соня Кей опубликовала в "Инстаграм" снимок в лифчике из ремней. На фото можно рассмотреть декольте племянницы Софии Ротару из-за дырок в белье. Постом в социальных сетях украинская артистка прорекламировала свою песню. Соня Кей решила пойти по ее стопам знаменитой родственницы.

Племянница Ротару поет на украинском языке и выступает только на родине. Недавно в интернете Соня Кей, такой псевдоним выбрала сама артистка, опубликовала новый клип. Ради красивых кадров звезде пришлось сниматься в трусах и коротком топе на яхте.

Строить музыкальную карьеру решила не только племянница украинской певицы, но и ее внучка, которую тоже зовут София. Наследница артистки для презентации своей песни на английском тоже опубликовала сексуальным снимок в топе из цепей.

Сама София Ротару поклонников частными выступлениями не балует. Зрители смогли увидеть ее только на новогоднем концерте, после она пела на закрытой вечеринке. Тогда же заговорили о возможной болезни украинской певицы.



