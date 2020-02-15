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На голое тело: внучка Ротару обмоталась цепями

На голое тело: внучка Ротару обмоталась цепями
Фото: София Евдокименко. Фото:instagram.com/iamsofiaeve
София Евдокименко снялась без белья

Пикантное фото появилось в Инстаграм родственницы знаменитой "хуторянки". На снимке внучка Ротару позирует в смелом наряде. София обнажилась до пояса, надев на голое тело топ из тонких металлических цепочек. Образ дополнил черный пиджак, практически не скрывающий грудь.

Таким провокационным способом Евдокименко анонсировала выход нового сингла. О грядущей премьере она сообщила в подписи под фото. Фанатов новость воодушевила.

"Ждём с большим нетерпением", – написал один из комментаторов.

Ранее внучка Ротару показала свое утро – красотка сфотографировалась на террасе с чашкой кофе, кокетливо приспустив халатик.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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еще одна шлюшка подрастает с родины адама и евы
Menes
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по видимому в роду бьіл русский или жид.
Все видящее око
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Бабушка голосом прославилась, а внучка фотками пикантными. Этим гордиться надо, об этом позоре писать?
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