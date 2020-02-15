София Евдокименко снялась без белья

Пикантное фото появилось в Инстаграм родственницы знаменитой "хуторянки". На снимке внучка Ротару позирует в смелом наряде. София обнажилась до пояса, надев на голое тело топ из тонких металлических цепочек. Образ дополнил черный пиджак, практически не скрывающий грудь.

Таким провокационным способом Евдокименко анонсировала выход нового сингла. О грядущей премьере она сообщила в подписи под фото. Фанатов новость воодушевила.

"Ждём с большим нетерпением", – написал один из комментаторов.

Ранее внучка Ротару показала свое утро – красотка сфотографировалась на террасе с чашкой кофе, кокетливо приспустив халатик.