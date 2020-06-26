Знаменитость не может летать на выступления из-за закрытия границ

Пандемия коронавируса сильно ударила по многим звездам шоу-бизнеса, в их числе оказалась и София Ротару. Артистку приглашают к себе с концертами российские олигархи, однако она вынуждена отказывать и терять огромные сумму.

Как пояснил директор певицы, за три месяца, пока по всему миру бушует болезнь, Ротару могла бы заработать более 40 млн. рублей. Однако в подобной ситуации сделать ничего нельзя, так как границы закрыты, а звезда находится в Киеве.

Более того, пока ни о каких выступлениях Софии Михайловны и думать нельзя.

"Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать",

– поясняет Сергей Лавров.

Приближенный к артистке признается, что Ротару хочет выйти на сцену, тем более что ей надо обеспечивать свой коллектив, однако пока об огромных гонорарах пришлось забыть.

Напомним, последний раз София Ротару показалась поклонникам на фото, которые были сделаны в конце мая и размещены в ее блоге. Тогда пользователи отметили, какой красивой и посвежевшей выглядят артистка.

Ранее "Утро.ру" писало о внучке Ротару, которая устроила фотосессию на природе. София Евдокименко позировала в поле в нижнем белье и пиджаке.