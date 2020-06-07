Басков взбудоражил народ неизвестным снимком Ротару

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"Золотой голос" России поделился в своем Инстаграм архивным фото с Софией Ротару и Людмилой Зыкиной. На кадре Николай Басков обнимает певицу, которая позирует в привычных темных очках. Трое артистов выглядят счастливыми и беззаботно улыбаются.
"Нашёл историческое фото с легендарными Людмилой Зыкиной и Софией Ротару", – похвастался певец.
Снимок взбудоражил подписчиков Баскова – поклонники буквально зашлись от восторга, увидев троицу знаменитостей.
"Великие певицы. Низкий поклон. Колясик и ты супер", "Вау, какое раритетное фото. Такие все счастливые на этом фото", "Очень Красивое фото!!! Три Талантливейших Артиста! Три Легенды!" – высказались комментаторы.
Сама София Ротару редко балует преданных поклонников свежими фотографиями в Инстаграм. Последняя появилась на ее странице 21 мая – звезда поздравила народ с днем вышиванки. Однако за коллегами по цеху певица все же следит – под постом Баскова она поставила лайк.
Ранее Утро.ру писало, что раритетным кадром недавно поделился Андрей Григорьев-Апполонов – он показал Ротару без штанов.
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