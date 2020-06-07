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Басков взбудоражил народ неизвестным снимком Ротару

Басков взбудоражил народ неизвестным снимком Ротару
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Знаменитую "хуторянку" запечатлели в объятиях блондина

"Золотой голос" России поделился в своем Инстаграм архивным фото с Софией Ротару и Людмилой Зыкиной. На кадре Николай Басков обнимает певицу, которая позирует в привычных темных очках. Трое артистов выглядят счастливыми и беззаботно улыбаются.

"Нашёл историческое фото с легендарными Людмилой Зыкиной и Софией Ротару", – похвастался певец.

Снимок взбудоражил подписчиков Баскова – поклонники буквально зашлись от восторга, увидев троицу знаменитостей.

"Великие певицы. Низкий поклон. Колясик и ты супер", "Вау, какое раритетное фото. Такие все счастливые на этом фото", "Очень Красивое фото!!! Три Талантливейших Артиста! Три Легенды!" – высказались комментаторы.

Сама София Ротару редко балует преданных поклонников свежими фотографиями в Инстаграм. Последняя появилась на ее странице 21 мая – звезда поздравила народ с днем вышиванки. Однако за коллегами по цеху певица все же следит – под постом Баскова она поставила лайк.

Ранее Утро.ру писало, что раритетным кадром недавно поделился Андрей Григорьев-Апполонов – он показал Ротару без штанов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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