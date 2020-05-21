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Посвежевшая Ротару объявилась впервые за несколько месяцев

Посвежевшая Ротару объявилась впервые за несколько месяцев
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистку сфотографировали в саду с цветами

София Ротару впервые за несколько месяцев показалась публике. Снимки посвежевшей артистки появились в ее блоге в социальной сети. На кадрах певица в платье с вышивкой прогуливается по своему саду, демонстрирует выращенные цветы и собаку.

"С Днем вышиванки", – коротко подписала Ротару в "Инстаграм".

Украинская звезда редко бывает на публике, поэтому поклонники с нетерпением ждут, когда певица выложит новые фотографии в соцсети, и начинают всячески хвалить ее. По мнению комментаторов, 72-летняя София Михайловна прекрасно выглядит и совсем не теряет свою красоту.

"Вы потрясающе выглядите!", "София Михайловна, какая Вы красивая! Увидев Вас, сразу настроение поднялось", "София Михайловна, Вы шикарны! Спасибо за фотографии, мы очень скучали", "Господи, какая же вы красивая! Просто слов нет!" – не сдержали эмоций пользователи.

Ротару редко радует поклонников новыми фото в социальных сетях. Теперь артистка чаще сообщает через интернет о печальных событиях в жизни. Например, звезда напомнила о смерти матери и другого близкого человека.

Внимание журналистов и поклонников привлекают блоги родственников певицы. Внучка Ротару, которая живет в США, выкладывает эффектные видео в лосинах, а сын народной артистки рассказывает в "Инстаграм" об экстремальном увлечении.

Дарья ПЕТРОВА

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