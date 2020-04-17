Украинская певица показала, как выглядела ее мама

София Ротару опубликовала в социальных сетях фото своей матери Александры Ротарь, которая ушла из жизни в 1997 году. Знаменитость рассказала, что сегодня ее близкому человеку могло бы исполниться 100 лет.

"Сегодня моей Маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе...Светлая память", – написала артистка в "Инстаграм".

Поддержать звезду в комментариях решили Игорь Николаев, Филипп Киркоров и внучка звезды София Евдокименко.

Украинской звезде за свою жизнь пришлось похоронить сразу несколько родственников. В конце 90-х годов XX века умерла ее мама, а в 2002 году ушел из жизни муж звезды. Анатолий Евдокименко долгое время болел. София Михайловна так и не обрела счастья с другим мужчиной.

А совсем недавно в семью пришла еще одна беда. Скончался муж сестры Ротару – Сергей Хлябич. По словам друзей семьи, именно он был опорой для всей семьи в последние годы, а вся семья теперь находится в трауре.