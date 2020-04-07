В семье украинской звезды объявлен траур

София Ротару и ее родственники пытаются пережить трагедию: недавно ушел из жизни Сергей Хлябич – муж сестры певицы. Близкие артистки рассказали, как именно проходили похороны, и как с горем справляется вся звездная семья.

Похороны зятя Софии Ротару проходили в Черновцах, где он занимал большую должность. Изначально Сергей Хлябич был артистом, но потом решил построить свой бизнес. Как рассказывают близкие, хоронили мужчину с почестями.

Друзья Ротару признаются, что Хлябич в последние годы был опорой для всех, и теперь вся семья находится в трауре. А ведь летом все родственники должны были собраться на свадьбе дочери Сергея и сестры Софии Михайловны.

Соня Кей, которая стала артисткой вслед за знаменитой тетей, уже начала готовиться к радостному событию, выкладывала фото и видео в свадебных нарядах. Однако после смерти отца певица хранит молчание в социальных сетях.

"К свадьбе ведь Лидочка с Сережей готовились, летом дочь замуж собирались выдавать. Непредсказуемо наша жизнь порой поворачивается. Но мы справимся. Такой сплоченной семьи я никогда не встречал", – добавил друг семьи в разговоре с "Собеседником".

Напомним, Сергей Хлябич скончался утром 24 марта. Сама София Ротару потеряла мужа почти 20 лет назад. Но никакой мужчина так и не смог заменить артистке Анатолия Евдокименко, которому она продолжает хранить верность.

Ранее "Утро" писало о взаимоотношениях Софии Ротару и ее мужа. По словам одного из продюсеров, Анатолий Евдокименко погубил певицу.